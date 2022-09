Beauté : recette de peau de banane pour rendre lisse le visage

La banane est un fruit exotique qui est cultivé dans presque toutes les régions tropicales. Elle est particulièrement appréciée de tous : bébés, enfants, sportifs, adultes… Elle occupe depuis longtemps une place de choix dans toutes les maisons. Sa peau, qui est souvent jetée après usage, ne devrait pas l’être. Et pour cause, elle est remplie de vertus pour la santé. Nous vous proposons ici une recette de masque pour l’entretien du visage.

Riche de plusieurs vitamines et de nutriments comme la vitamine B, la vitamine E, la vitamine E1, la vitamine C et le carotène, la banane fait des merveilles pour le visage et la peau. Si la peau de banane est capable de rendre le visage éclatant et la peau jeune, elle est aussi un allié de taille pour traiter les problèmes de peau, comme l’acné.

Découvrez ici une recette à base de la peau de banane pour rendre lisse le visage.

Une peau de banane

Une poignée de riz

Mixez du riz sec (riche en antioxydant) pour obtenir de la poudre de riz puis ajoutez la peau d’une banane. Mixez à nouveau jusqu’à obtenir une pâte.

Appliquez sur visage propre directement avec les doigts et massez délicatement.

Laissez poser 15 minutes.

Retirez le masque délicatement avec une débarbouillette ou un gant démaquillant lavable.Rincez à l’eau fraiche pour resserrer les pores.

