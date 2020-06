Bédié au sujet du choix porté sur sa personne : “je reçois cette demande de candidature comme une mission de salut public”

L’ex-Président ivoirien, Président du PDCI-RDA a été choisi par les membres du parti, comme candidat à la Présidentielle d’octobre prochain.

Hier Samedi 20 juin 2020, les Représentants des structures et organes du PDCI-RDA se sont réunis pour décider de qui pourra les représenter le 20 octobre 2020. Favorable à la majorité, le Président du parti n’a pas manqué de réagir en apportant son appréciation sur ce choix . Ci-dessous le discours de Henri Konan BEDIE, Président du PDCI-RDA.

Allocution de Son Excellence, Henri Konan BEDIE, Président du PDCI-RDA lors de sa Rencontre avec les Représentants des structures et organes du PDCI-RDA.

Mes chères sœurs et frères, représentants des structures et organes du PDCI-RDA.

Informé depuis 24 heures de votre demande d’audience, je n’ai pas hésité à marquer mon accord pour vous recevoir, ce jour en présence de mon épouse, dès lors que l’objet qui m’a été signifié se rapporte à l’examen de l’organisation de notre prochaine convention du PDCI-RDA.

Nous vous souhaitons, mon épouse et moi-même, à toutes et à tous, une chaleureuse et cordiale bienvenue à notre domicile.

Je viens d’écouter, avec beaucoup d’attention et d’intérêt, vos représentants.

Je suis, à la fois, surpris et heureux du contenu de vos messages me demandant d’être candidat à l’élection du candidat de notre parti à la présidentielle d’octobre 2020.

Heureux et fier d’une telle démarche de votre part, je voudrais, en retour vous remercier et vous exprimer toute ma reconnaissance.

Oui chers représentants des structures du parti, je me sens, encore une fois, honoré par cet acte militant, fait de responsabilité, qui démontre votre engagement collectif à mes côtés et de la confiance que vous placez en moi.

Je vous le dis ! Je ferai don de ma personne en mémoire de tous les sacrifices consentis par nos vaillants et braves militants et l’ensemble de notre personnel politique du sommet à la base.

Depuis octobre 2010, date de notre dernière participation à une élection présidentielle, nous voici à quelques mois de l’échéance présidentielle d’octobre prochain.

Je réponds à votre attente tout en espérant que vous mobiliserez sur le terrain pour amener les membres statutaires de la convention à m’assurer une victoire éclatante, au soir du 26 juillet prochain.

Je compte sur vous, également, pour transmettre à l’ensemble de nos militantes et militants ma détermination et ma constante disponibilité à servir, sans relâche le parti, pour notre victoire à l’élection présidentielle prochaine.

C’est cette victoire qui permettra aux jeunes de Côte d’Ivoire d’accéder aux responsabilités pleines et entières dans la gestion des affaires publiques.

En conséquence, je reçois cette demande de candidature comme une mission de salut public découlant d’une attente forte de la base; m’imposant ainsi l’obligation de compétir lors de cette convention.

Tout en vous remerciant pour cette marque de confiance et d’attention, je vous exhorte à occuper le terrain politique.

En effet, il vous revient d’accomplir, avec succès, l’opération d’enrôlement sur la liste électorale des nouveaux majeurs et de tous ceux qui sont en âge de voter, mais non détenteurs de carte nationale d’identité.

Sur ce, je vous réaffirme mon engagement à œuvrer pour le succès et le rayonnement de notre grand parti, tout en vous priant de transmettre mes remerciements et mes salutations aux membres de vos structures respectives.

Bon retour en famille et à très bientôt.

Fait à Abidjan, le samedi 20 juin 2020

Henri Konan BEDIE

Président du PDCI-RDA

