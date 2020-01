Bédié aux militants du PDCI-RDA « Associez-vous à la marche des catholiques pour la paix et faire en sorte que le pouvoir entende raison »

Discours du président Henri Konan Bédié, recevant une délégation des populations de la Marahoué et du Haut-Sassandra conduite par la Vice-Présidente Léopoldine Coffie ce jeudi 23 janvier 2020, à Daoukro.

Madame la Vice-Présidente du PDCI-RDA Léopoldine Tiezan Coffie,

Monsieur le Maire de Bouaflé,

Messieurs les représentants des dix départements cités, les chefs traditionnels, les élus, membres des instances du PDCI-RDA,

Chère Amazone,

C’est avec une grande joie non moins débordante que Mme Bédié et moi-même vous accueillons à Daoukro. Nous vous accueillions dans le cadre d’une cérémonie qui consacre la nomination de votre sœur Léopoldine Coffie à la vice-présidence de notre grand parti.

Vous êtes à Daoukro et c’est pourquoi mon épouse et moi-même vous souhaitons d’abord la bienvenue et profitons d’être toujours au mois de janvier pour vous souhaiter à chacun et chacune une bonne et heureuse année. Je sais que beaucoup d’entre vous étaient là le jour de la présentation annuelle des vœux par le PDCI-RDA, mais abondance de bien ne nuit pas, je vous souhaite une bonne santé, beaucoup de succès dans vos activités.

Je voudrais également, toujours au nom de ma « biche royale » et moi-même, vous dire merci pour les présents si généreux que vous nous avez faits. Ils sont de qualité et nous y attachons un grand prix. Merci à vous.

Je ne serai pas long car ce n’est pas le jour du discours. Mais puisque vous êtes venus demander des instructions pour votre mise en mission et pour être sur le terrain, je vais vous faire part de deux missions essentielles.

La première, c’est que, comme vous le savez, 2020 est une année charnière, une année décisive, c’est l’année électorale. L’année électorale au bout de laquelle le PDCI-RDA entend reconquérir le pouvoir et libérer le pays de l’emprise de ces avatars du PDCI qui ont complètement gangréné le pays. Et pour y arriver, c’est là votre mission, je vous demande tous autant que vous êtes ici d’aider nos populations à réunir les moyens pour se procurer les pièces exigées pour le vote.

« Nous vous demandons également un appui constant pour le PDCI-RDA dans la lutte pour la reforme de la commission électorale indépendante »

Nous avons demandé la prolongation des cartes nationales d’identité arrivées à expiration. Nous avons demandé la gratuité pour les nouvelles cartes d’identité. Mais vous savez que le RDR parti unifié n’entend pas les choses de cette oreille. Par conséquent, nous devons nous apprêter comme si de rien n’était et aider nos jeunes, aider les populations à réunir les moyens pour obtenir les pièces nécessaires pour le scrutin.

Nous vous demandons également un appui constant pour le PDCI-RDA dans la lutte pour la reforme de la commission électorale indépendante qui doit organiser les prochaines élections. Et, à cet effet, nous travaillons, nous luttons pour que cette commission soit reformée profondément, conformément à l’arrêt de la Cour africaine des Droits de l’Homme et des Peuples.

Je sais, et vous le savez aussi, nombreuses sont les organisations de la société civile qui nous soutiennent dans cette tâche, dans cette lutte. Même les leaders religieux catholique, évangéliste, musulman, même des représentations étrangères, des ambassades notamment de l’Union Européenne… Tous soutiennent que cette commission doit prendre en compte la participation de tous les partis politiques pour être représentative et être susceptible d’organiser des élections apaisées, crédibles, justes et sans tricherie.

Vous savez par la presse depuis quelques jours que même certains grands religieux appellent, le 15 février, à une marche pour soutenir ces exigences. Tous tant que vous êtes et qui partagez ces convictions qui sont d’ordre purement pratique, à tous, je vous demande de vous associer à cette marche pour la paix et faire en sorte que le pouvoir entende raison.

LES MISSIONS ESSENTIELLES

« Vous porterez avec vous la bonne graine, la bonne nouvelle, les valeurs que le PDCI-RDA soutient, à savoir la paix, le dialogue, la fraternité, le progrès pour tous et le droit au bonheur pour chacun »

Voici les missions essentielles que je vous demande au moment où vous allez vous mettre sur le terrain. Bien entendu, sur le terrain, dans les villes, dans les campagnes comme dans tous les hameaux. Vous porterez avec vous la bonne graine, la bonne nouvelle, les valeurs que le PDCI-RDA soutient, à savoir la paix, le dialogue, la fraternité, le progrès pour tous et le droit au bonheur pour chacun.

Voici l’essentiel que je voudrais vous confier dans le cadre de cette cérémonie fraternelle qui nous réunit grâce à l’initiative de notre Vice-Présidente Léopoldine Coffie.

Merci de m’avoir écouté.

