Belgique : le président de l’Assemblée nationale Adama Bictogo s’entretient avec la présidente du Parlement belge

Le président de l’Assemblée nationale, Adama Bictogo, dans le cadre de sa visite d’amitié et de travail de trois jours qu’il effectue, a rencontré ce jeudi 25 janvier 2024, Eliane Tillieux, présidente de la Chambre des Représentants du Royaume de Belgique.

Adama Bictogo, selon la note d’information reçue, a profité de cette entrevue pour féliciter la Belgique, qui assure la présidence actuelle du Conseil de l’Union européenne.

Abordant les questions bilatérales, le président de l’Assemblée nationale Adama Bictogo s’est réjoui de l’excellence des relations entre la Belgique et la Côte d’Ivoire. Un lien fort matérialisé par la visite officielle du Président Alassane Ouattara en Belgique, en 2011, et celle de Son Altesse Royale la Princesse Astrid en Côte d’Ivoire en 2017.

Adama Bictogo et Eliane Tillieux ont plaidé pour la réorientation du partenariat économique et commercial entre la Belgique et la Côte d’Ivoire.

Sur le plan purement institutionnel, le président de l’Assemblée nationale et la présidente de la Chambre des Représentants du Royaume de Belgique ont évoqué le renforcement de la coopération parlementaire entre leurs institutions à travers les visites d’amitié et de travail, les partages d’expériences, les stages d’immersion et la redynamisation des groupes d’amitié.

Dans un monde confronté à de très nombreux défis, Adama Bictogo et Eliane Tillieux ont échangé leurs points de vue sur les sujets internationaux, notamment l’impact du conflit russo-ukrainien.

Les deux personnalités se sont également appesanties sur les effets dévastateurs de l’instabilité politique et du terrorisme en Afrique de l’ouest francophone.

Globalement, Adama Bictogo et Eliane Tillieux ont reconnu le rôle déterminant que peuvent jouer les parlementaires face à tous ces fléaux dans un élan de solidarité.

Le président de l’Assemblée nationale, Adama Bictogo, a invité son homologue belge à effectuer une visite d’amitié et de travail en Côte d’Ivoire.

En mission à Bruxelles du 25 au 27 janvier 2024, le président Adama Bictogo est à la tête d’une délégation de plusieurs députés issus des différents groupes parlementaires à l’Assemblée nationale : Mabri Toikeusse Albert Abdallah (Rhdp), Anoblé Miézan Félix (Rhdp), Gaully Sahoua Antoine (Pdci-rda), Sehi Gaspard (Ppa-ci) et Dah Sansan Tilkouette (membre du Bureau de l’Apf, Assemblée parlementaire de la Francophonie).