Bénin : Alexis Akakpo poursuivi dans un nouveau dossier de 279 millions

Déjà en détention provisoire pour détournement, corruption et blanchiment de capitaux, Alexis Akakpo, Directeur de l’OBSSU, est poursuivi dans un nouveau dossier. Il s’agit cette fois-ci, d’une affaire d’escroquerie portant sur une somme de 279 millions de francs CFA.

Interpellé et déposé en prison pour des faits de détournement, corruption et blanchiment de capitaux, le Directeur général de l’Office Béninois du Sport Scolaire (OBSSU) n’est pas encore au bout de sa peine. Ce lundi, le média local Libre Express a révélé que le prévenu est poursuivi dans un nouveau dossier.

Cette fois-ci, Le DG Akakpo est poursuivi dans une affaire d’escroquerie portant sur la somme de 279 millions de francs CFA, selon le plaignant. Roland Zossou, ami d’Alexis Akakpo, se retrouve encore dans ce nouveau dossier. Il est d’ailleurs le principal accusé.