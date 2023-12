Bénin : Alexis Akakpo retourne en prison

En détention provisoire depuis le 8 décembre, Alexis Donald Akakpo était à la barre ce lundi à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Il est poursuivi avec deux autres prévenus dans une affaire de détournement portant sur plus de deux milliards de francs CFA.

Le procès de l’affaire de détournement à l’Office du Sport Scolaire et Universitaire (OBSSU) s’est ouvert ce jour à la CRIET. Après avoir écouté le principal accusé, Alexis Donald Akakpo, Directeur général de l’OBSSU au moment des faits, son comptable et l’homme d’affaires Roland Z., le juge a renvoyé le procès au 15 janvier 2023.

Les trois prévenus sont poursuivis pour des faits de « détournement de deniers publics, escroquerie et blanchiment de capitaux ». A l’audience de ce lundi, le ministère public a soulevé l’incompétence de la Cour dans le dossier.

Bip radio a rapporté que l’ancien DG Alexis Akakpo ont plaidé non coupable, mais l’opérateur économique Roland Z a reconnu les faits d’escroquerie portés à son encontre. Ils retournent tous en prison en attendant le 15 janvier.