Bénin – CEP 2023: tout le calendrier du déroulement à la délibération

On en sait un peu plus sur le déroulement de l’examen du certificat d’étude primaire (CEP) session de Juin 2023. Le ministère de l’enseignement maternel et primaire a en effet rendu public mercredi 17 Mai, les différentes étapes de déroulement de cet examen qui marque la fin de six ans d’étude primaire.

Ainsi du lundi 05 au jeudi 08 juin 2023, les candidats à l’examen du CEP vont affronter les différentes épreuves entrant dans le cadre de cet examen qui donne droit au tout premier parchemin du cursus scolaire.