Bénin : démission du ministre des Sports

Oswald Homeky jette l’éponge après avoir passé sept ans dans le gouvernement de Patrice Talon.

Ce vendredi, le porte-parole du gouvernement béninois a annoncé la démission du ministre des Sports, Oswald Homéky. « Le chef de l’Etat a reçu ce matin la démission du ministre des Sports, qu’il a acceptée. Le ministre de l’Energie, de l’Eau et des Mines assure son intérim », a écrit Wilfried Léandre Houngbédji dans un communiqué parvenu à APA, sans préciser les raisons qui ont poussé M. Homéky à quitter son poste.

Toutefois, selon plusieurs médias locaux, cette décision peut être la conséquence d’une sortie de l’ex-ministre des Sports qui a apporté publiquement son soutien à la candidature de l’homme d’affaires, Olivier Boko, pour la présidentielle de 2026. Depuis plusieurs mois, des soutiens appellent M. Boko à se présenter à la prochaine élection présidentielle.

Partenaire de longue date et très proche du président Talon, il est présenté comme dauphin du Chef d’Etat béninois qui achève son second et dernier quinquennat en 2026.