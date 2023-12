Bénin : l’artiste nigérian Asake au domicile de Patrice Talon

L’artiste nigérian Asake a été reçu au domicile du Président Patrice Talon. Cette rencontre s’est tenue après la brillante prestation du chanteur sur la scène du festival We Love Eya.

A Cotonou dans le cadre du festival We Love Eya, le chanteur nigérian Asake a fait d’une pierre deux coups. Il a profité de sa présence sur ce grand spectacle pour échanger avec le Président de la République du Bénin, Patrice Talon, qui a d’ailleurs assisté à son passage sur scène.

Pour l’occasion, Onvoitout rapporte que l’artiste était accompagné de grands noms du showbiz africain. Il s’agit du producteur Sarz et du réalisateur Dammy Twitch. Il faut souligner que rien n’a filtré des échanges tenus entre les deux hommes.

Asake a marqué les esprits lors de sa prestation sur l’édition 2023 de WE Love Eya. Sa performance fait l’unanimité au sein du public.

De son côté, le chanteur nigérian apprécie positivement l’expérience faite avec le public béninois. En partageant les images de sa prestation sur Instagram, il a indiqué que le Bénin est désormais sa deuxième maison.

We Love Eya est un grand festival qui rassemble les stars de la musique à Cotonou. Il est organisé par le centre culturel Eya, fondé par Lionel Talon, fils du Président Patrice Talon.