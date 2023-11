Bénin: recrutement de 1100 élèves-agents de Police municipale

Le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique lance un recrutement de 1100 élèves-agents de Police municipale pour le compte des communes de Cotonou, Abomey-Calavi, Porto-Novo, Ouidah, Parakou, Djougou, Sèmè-Podji. A travers un communiqué en date du 10 novembre 2023, le Ministre a détaillé les conditions à remplir pour participer à ce concours de recrutement.

Conditions d’accès au concours

Les candidats doivent remplir les conditions ci-après :

ne pas être fonctionnaire ou contractuel de l’Etat ;

être titulaire du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un diplôme reconnu équivalent ;

n’avoir jamais fais l’objet d’une poursuite judiciaire, d’une incarcération ni d’une condamnation, même assortie de sursis.

Dossiers de candidature

Les dossiers de candidatures à déposer dans les Directions départementales de la Police républicaine du 10 au 22 novembre 2023, comprennent les pièces suivantes :

une chemise dossier portant inscriptions du nom, prénoms, commune au titre de laquelle la candidature est déposée, département de ladite commune ;

une demande manuscrite dûment signée du (de la ) candidat (e) qui précisera la commune au titre de laquelle il (elle) postule et adressé au Directeur général de la Police républicaine ;

une copie de l’acte de naissance sécurisé ou légalisé ;

une copie légalisée du certificat de nationalité ;

un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois à la date du dépôt des dossiers ;

une copie légalisée du diplôme du baccalauréat de l’enseignement secondaire (BAC) ou de l’attestation ou de l’équivalence du BAC obtenu à l’étranger ou de tout autre diplôme reconnu équivalent ;

un certificat d’individualité en cas de disparité des patronymes et prénoms sur les pièces ;

deux (02) enveloppes timbrées (format moyen) portant l’adresse du candidat ;

une quittance du droit d’inscription fixé à dix mille (10.000) francs CFA à verser au Trésor public ;

une fiche de renseignements disponible au niveau des Directions départementales de la Police républicaine sus citées, à remplir et à signer obligatoirement par le candidat au moment du dépôt du dossier ;

une photocopie légalisée de la carte nationale d’identité ou de la carte d’identité CEDEAO ou du passeport en cours de validité.

NB: Les récépissés de dépôt de demande de la carte d’identité ou du passeport ne sont pas acceptés. Les récépissés de demande de diplômes ainsi que les certificats d’authenticité délivrés par la Commission nationale d’Étude des Équivalences de Diplômes ne tiennent pas lieu de diplôme ni d’équivalence.

Épreuves du concours

Les épreuves du concours se dérouleront en deux (02) phases :

la phase d’admissibilité comporte : une (01) épreuve d’endurance qui consiste à courir sur une piste pendant douze (12) minutes ; une (01) épreuve de vitesse de cent (100) mètres pour les candidats de sexe masculin et de quatre-vingts (80) mètres pour les candidats de sexe féminin.

la phase d’admission est composées de deux (02) épreuves écrites : un (01) rapport d’intervention d’une durée de deux (02) heures qui est un compte rendu structuré relatant des informations précises et complètes ; une étude de texte sur des questions d’actualité, d’une durée d’une (01) heure trente (30) minutes.

Deux mille (2000) candidats seront retenus par ordre de mérite au titre des communes concernées à l’issue de la phase d’admissibilité pour prendre part à la phase d’admission.