Bénin : un douanier en prison pour abus de fonction

Un douanier déposé en prison pour abus de fonction. Il a arrêté un voyageur sur la base d’une dénonciation calomnieuse.

Alerté par un informateur qui a dénoncé un voyageur pour trafic de drogue, le douanier a décidé d’interrompre le voyage du suspect. Il n’était même de service ce jour-là, mais il a quand même opéré, sans avoir informé sa hiérarchie.

Après l’arrestation du voyageur, il l’a conduit au commissariat et après à l’Office central de répression du trafic illicite des drogues et des précurseurs (Ocertid).

Au niveau de cette unité spéciale, le voyageur, suspecté d’avoir avalé des boulettes de drogue, devait les expulser. Mais au bout de 48 heures d’observation, rien n’est sorti de l’estomac de l’homme, a rappelé Bip radio.

Les officiers ont donc conclu que l’intéressé n’a rien avalé, contrairement aux informations fournies au douanier. Une enquête a été ouverte pour mieux comprendre l’affaire. C’est ainsi que les indices ont conduit sur la trace du sieur P. D., un homme connu des services de police. Il était déjà cité dans une précédente affaire.

P. D se fait passer pour un proche des autorités pour escroquer et fait d’un trafic d’influence sur les agents dans plusieurs secteurs. Ces principales cibles se retrouvent dans le secteur des douanes.

Interpellé et présenté au Procureur spécial de la Cour de répression, des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), il a été déposé en prison pour « trafic d’influence, escroquerie et blanchiment de capitaux ».

Quant au douanier, il est mis sous mandat de dépôt pour abus de fonction.