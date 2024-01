Bénin : un incendie fait plusieurs dégâts à Gansosso

Un incendie à Gansosso, commune de Kandi au Bénin, impliquant sept camions, dont six chargés de coton et un transportant de l’essence de contrebande fait plusieurs dégâts. Le feu aurait débuté ce matin au niveau d’un véhicule transportant de l’essence et s’est ensuite propagé à d’autres camions stationnés.

Selon les récits, un feu déclaré au niveau d’un véhicule transportant de l’essence aurait propagé à des camions stationnés augmentant la complexité de la situation au lieu de l’incendie. Au dernière nouvelle, il n’y a pas de bilan humain établi, mais les dégâts matériels sont signalés comme importants. Les sapeurs-pompiers sont sur les lieux, travaillant activement pour maîtriser les flammes.

Par ailleurs, il faut rappeler que le Bénin enregistre plusieurs incendies ces derniers temps dans plusieurs villes dont la cause principale serait liée au transport de l’essence frelatée. Ces incendies repérés pourraient attirer davantage l’attention des autorités à intensifier les sensibilisations sur les dégâts de l’essence frelatée en République du Bénin.