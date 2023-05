Beyoncé et Jay-Z auraient acheté le manoir le plus cher de Californie. Photos du palais de rêve

Beyoncé et Jay-Z forment un couple solide depuis plusieurs années et sont certainement parmi les plus puissants du show-business. Tout ce qu’ils touchent se transforme en or et il n’est pas surprenant d’apprendre qu’ils ont décidé d’acheter ce qui serait actuellement considéré comme la maison la plus chère de Californie.

La nouvelle a été révélée par le site TMZ, qui a également montré quelques photos du palais de rêve. Un bien immobilier situé dans le quartier exclusif de Malibu (comté de Los Angeles) qui aurait coûté au couple environ 200 millions de dollars.

Conçue par l’architecte japonais Tadao Ando, la maison a une superficie de plus de 2 700 mètres carrés et est située sur un promontoire de huit acres surplombant l’océan Pacifique. Beyoncé et Jay-Z auraient même fait une bonne affaire, puisque le prix initial de la propriété aurait été d’environ 295 millions de dollars.

La maison appartenait auparavant à William Bell, considéré comme l’un des plus grands collectionneurs d’art au monde. Bell aurait mis une quinzaine d’années à construire l’ensemble de la structure. En l’achetant, Beyoncé et Jay-Z ont battu le record de la maison la plus chère de Californie (le record était auparavant de 177 millions de dollars). Selon TMZ, l’achat serait également le deuxième plus élevé aux États-Unis, le record actuel étant détenu par une vente à New York (pour 238 millions de dollars).

Pour Beyoncé et Jay-Z, il s’agirait du deuxième achat important dans la ville de Los Angeles. En 2017, le couple doré avait déjà acheté un manoir à Bel-Air pour environ 88 millions de dollars.