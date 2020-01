Bictogo réagit à la situation entre lui et Gon Coulibaly

J’ai lu comme vous, un article publié dans « La Lettre du continent » , du mercredi 8 janvier , et repris par des journaux et sites ivoiriens ainsi que sur les réseaux sociaux, faisant état d’une prétendue et imaginaire « guerre » entre le Premier Ministre, Président du Directoire Amadou Gon Coulibaly et moi même

Il s’agit tout simplement d’une infox, d’une intox comme le disent les professionnels de l’information et de la communication.

Ce brûlot est malheureusement coutumier de ce type de bruits de couloir et d’informations mensongères, nourrissant , hélas , l’imaginaire d’autres journaux.

Depuis plusieurs mois, tout est fait pour tenter de déstabiliser notre pays la Côte d’Ivoire, par des actions de discrédit sur les institutions et ceux qui les incarnent, et par la diffusion de plusieurs types d’infox.

Notre grand parti, le RHDP n’y échappe pas.

La vérité. Mes rapports avec le Premier ministre, Président du directoire du RHDP sont au beau fixe, parce qu’ils sont basés depuis plusieurs décennies sur la confiance, la loyauté et la fidélité et résistent à toutes sortes de manipulations.

Je demeure à la tâche, et en mission pour la victoire du RHDP en 2020.

Je rassure les militantes et les militants que nous sommes au fait de tous ces agissements, et que nous restons concentrés sur nos objectifs : une victoire éclatante en 2020.

Je voudrais vous inviter à maintenir votre sérénité , et à continuer de rester donc «focus» sur nos objectifs, parce que c’est ensemble que nous allons y arriver.

Encore une fois, excellente année 2020 à chacune et à chacun!

