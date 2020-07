Bictogo sur TV5:”Alassane Ouattara déposera ses dossiers de candidature pour les présidentielles 2020 dans les 2 semaines qui suivent

Pour nous, le seul choix qui demeure et qui vaille, c’est que le Président Alassane Ouattara reprenne le flambeau RHDP pour que tous ensemble à ses côtés dans une force inébranlable, nous puissions donc faire triompher la mémoire d’Amadou Gon Coulibaly, le 31 Octobre 2020 »

Alassane Ouattara déposera ses dossiers de candidature dans les 2 semaines qui suivent”Bictogo”

“Si vous avez suivi les hommages. nous étions porteurs de message de la base et nous l’avons transmis au president Alassane Ouattara. Il ne fait aucun doute, au niveau de la base militante de notre parti et d’une bonne partie des sympathisants Ivoiriens qui veulent que le RHDP demeure au pouvoir pour pérenniser et poursuivre l’oeuvre déjà entamée par le president Ouattara, naturellement

d’une évidence absolue, partagé par la base militante”

