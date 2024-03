Bientôt une représentation des BRICS au Burkina Faso

Une délégation des représentants des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) séjourne à Ouagadougou pour annoncer la mise en place prochaine d’une représentation des BRICS dans la capitale du Burkina Faso.

Le ministère des Affaires étrangères du Burkina Faso a annoncé qu’une délégation des BRICS séjournait à Ouagadougou, où elle a été reçue en audience par le chef de la diplomatie burkinabè, Jean Marie Traoré. Lors de cette rencontre, la délégation a fait part de la prochaine mise en place d’une représentation des BRICS dans la capitale du Burkina Faso. Des démarches juridico-administratives ont déjà été entreprises dans ce sens.

Cette initiative découle d’un mémorandum de coopération signé entre le gouvernement burkinabè et l’Alliance internationale des BRICS en juin 2023. Ce document définit les domaines de coopération entre les deux parties, et englobe des secteurs aussi variés que l’économie, la santé, l’éducation, les infrastructures, les transports, l’industrie, le commerce, les mines et l’énergie. Le sport, la culture, les technologies de l’information et de la communication, ainsi que le tourisme sont également inclus dans cette collaboration.

Le Chef de la diplomatie burkinabè, Jean Marie Traoré, a exprimé sa satisfaction quant à cette initiative et a assuré la délégation des BRICS de sa pleine disponibilité à faciliter les démarches nécessaires à l’établissement de la représentation dans la capitale burkinabè. Cette annonce marque ainsi une étape importante dans le renforcement des liens de coopération entre le Burkina Faso et les pays membres des BRICS.

Les BRICS sont un groupe géopolitique regroupant dix pays du « Sud global », notamment des grands émergents (Brésil, Chine, Inde), des puissances régionales (Afrique du Sud, Égypte, Iran, Russie), des pétromonarchies (Arabie saoudite, Émirats arabes unis) ou des pays précaires à forte croissance économique (Éthiopie).

L’acronyme BRICS désigne initialement le rapprochement de quatre pays aux vastes territoires, les BRIC : le Brésil, la Russie, l’Inde et la Chine, auxquels s’est intégré l’Afrique du Sud en 2011. Depuis le sommet de Iekaterinbourg en 2009 (Capdepuy, 2024), le groupe des BRICS a pris la forme d’une conférence diplomatique à part entière, donnant lieu à un sommet par an, se déroulant à tour de rôle dans chacun des cinq États. Le but de ces sommets est d’affirmer la place majeure de ces pays sur la scène internationale, et de mettre en scène leur poids économique et politique, en particulier au regard d’autres États ou groupes d’États comme les États-Unis ou l’Union européenne. Le 1er janvier 2024, le groupe s’est élargi à cinq nouveaux membres, ce qui représente un basculement important dans son histoire : Arabie saoudite, Égypte, Émirats arabes unis, Éthiopie, et Iran. Cela portera le nombre de membres de cinq à dix (Loïzzo, 2023).