Bingerville: Un cadre du Rhdp perturbe la quiétude des riverains

Les habitants de la cité Oribat2 dans la commune de Bingerville sont confrontés depuis des heures maintenant à une situation inconfortable avec un cadre du parti au pouvoir. Il perturberait la quiétude des riverains par des actes en conflit avec la loi. Ceux-ci au delà du Maire dont l’autorité a été défié, appelle l’intervention du Ministère de l’équipement et de l’entretien routier.

Ne supportant plus la difficile situation qu’ils vivent depuis des heures dans leur quartier, Monsieur Abdoulaye Diané riverain de la cité Oribat 2 a décidé de mettre la situation qui les oppose à un cadre du Rhdp sur la place publique. Dans le groupe publique d’urgence Police Secours réputé pour le traitement rapide et efficace de certaines situations, Monsieur Aboulaye Diané a dénoncé ce jour jeudi 21 octobre 2021, l’attitude de ce cadre du Rhdp. Celui-ci aurait décidé de construire des dos-d’âne sur la voie publique qui passe juste devant son domicile afin d’être tranquille. Aux riverains de la cité Oribat 2 qui ont engagé des pourparlers avec lui afin qu’une solution soit trouvée, il aurait opposé un refus catégorique, demandant à ceux-ci de faire le grand tour. Avisée par le syndic de ladite cité, la mairie à tout de suite détruit les dos-d’âne qui en plus de perturber la quiétude des riverains , ne respectent pas les normes en la matière. Contre toute attente, il a décidé depuis hier nuit de défier l’autorité du maire en réinstallant ce qui avait été démantelé. Par conséquent, cette fois-ci, Monsieur Aboulaye Diané au nom de tous les riverains de la cité appelle le Ministère de l’équipement et de l’entretien routier a intervenir et faire respecter la loi.

Nous essayons jusque là sans succès d’entrer en contact avec le cadre en question dont nous taisons le nom pour le moment, afin d’avoir sa version. Nous en saurons certainement un peu plus dans les heures qui suivent.

