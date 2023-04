Birmanie: une attaque aérienne attribuée à la junte fait des dizaines de morts

Le service birman de la BBC, The Irrawaddy et Radio Free Asia ont rapporté des frappes aériennes contre le village de Pazi Gyi, dans le district de Kantbalu, au nord de Mandalay. Selon eux, au moins cinquante personnes auraient été tuées, mais le bilan pourrait s’élever à 100 morts, selon un secouriste d’un groupe rebelle armé. La BBC évoque la présence d’au moins une quinzaine de femmes et d’enfants parmi les victimes. Il y aurait aussi une vingtaine de blessés, selon cette source.

L’attaque aurait eu lieu vers 7h, heure locale (0h30 TU). « Les militaires ont survolé la zone avec des avions de combat et ont bombardé la foule, puis ont tiré sur les gens de manière indiscriminée depuis des hélicoptères militaires de type MI-35 », raconte à RFI Aung Myo Min, le ministre des Droits de l’homme au sein du « gouvernement d’unité nationale » (NUG), pouvoir parallèle mis en place par les opposants à la junte birmane. Au moment de l’attaque, plusieurs dizaines de personnes s’étaient réunies pour l’ouverture d’un bureau d’un groupe des forces de défense locale.

« C’est un acte cruel, en violation des droits internationaux et probablement un crime de guerre, car les victimes n’étaient associées avec aucun groupe armé, et les militaires ont tiré intentionnellement dans la foule en utilisant leurs avions de combat », dénonce Aung Myo Min. Le « gouvernement d’unité nationale » a dénoncé un « nouvel exemple de l’usage aveugle de la force extrême contre des civils innocents ».

Heartbroken by the latest aerial massacre in Sagaing. The Myanmar junta continues to commit brutal atrocities, killing at least 50, including children. I implore the UN: how many more massacres must occur before you take action? How much longer will our people suffer under this? pic.twitter.com/ya3XGS1J77