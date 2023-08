Blé Goudé : “Je suis qualifié à aller vers les autres pour les inviter à parler de paix”

Charles Blé Goudé séjourne actuellement en Europe. Le président du COJEP (Congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples), invité sur le plateau de TV5 Monde, a dévoilé les raisons pour lesquelles il a décidé de prêcher le message de la réconciliation et de la paix en Côte d’Ivoire.

Charles Blé Goudé : “Je ne cherche à impressionner personne”

Charles Blé Goudé a foulé le sol belge le mardi 1er août 2023. Le patron du COJEP a répondu une invitation de la chaine de télévision TV5 Monde. L’homme politique ivoirien a livré les raisons qui l’ont à lancer sa campagne Opération zéro mort, zéro blessé en prélude aux élections régionales et municipales du 2 septembre 2023. Mais avant l’ex-leader de la FESCI (Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire) est revenu sur sa rencontre avec la diaspora africaine et ivoirienne.

“Durant ma traversée dans le désert, tout le temps que j’ai été en prison à La Haye, dans le froid dans la neige, ils ont été là, Africains, Ivoiriens. Ils m’ont même accompagné jusqu’à ce que je rentre dans mon village. Après un combat qu’ils ont mené à mes côtés, il était important parce que je n’ai pas eu l’opportunité de venir leur dire au revoir. Je suis venu m’acquitter de ce devoir”, a indiqué Charles Blé Goudé.

À propos de l’opération zéro mort, zéro blessé, l’ancien ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo a laissé entendre qu’elle vise plusieurs cibles. “Les premières cibles, c’est les électeurs eux-mêmes qui doivent comprendre que ce n’est qu’un jeu et qu’on peut choisir, il faut respecter la différence des autres. Deuxièmement, ce sont les candidats eux-mêmes qui doivent donner la bonne information et la bonne attitude à leur soutien pour ne pas que parce qu’on a perdu on puisse appeler à des conflits dans le pays. La Côte d’Ivoire a trop souffert ces dernières décennies”, a éclairé le fondateur du COJEP.

Répondant à ceux qui lui reprochent de vouloir profiter de cette campagne pour se positionner sur l’échiquier politique ivoirien, Blé Goudé répond ceci : “Je ne cherche à impressionner personne (…) Le plus important pour moi, c’est ma relation avec le peuple de Côte d’Ivoire. C’est pourquoi depuis que je suis venu, je m’inscris dans cette logique d’aller vers eux (…) Vu ce que j’ai traversé, je suis qualifié à aller vers les autres pour les inviter à parler de paix.”