Bob Lee : les obsèques du blogueur ivoirien boycottées par ses amis (vidéo)

Décédé aux États-Unis, le corps du blogueur ivoirien, Bob Lee, est arrivé en Côte d’Ivoire, précisément à Divo, son village natal. Toutefois, les photos et la vidéo de ses funérailles publiées sur la toile ont révélé l’absence de nombreux de ses amis.

Le 24 juin dernier, Bob Lee, l’influenceur ivoirien le plus controversé, est décédé aux États-Unis. Dans un premier temps, de nombreuses personnes ont cru à un buzz orchestré par le blogueur qui vivait au pays de l’Oncle Sam depuis plusieurs années. Il a fallu la sortie médiatique de sa compagne dans une interview pour convaincre bon nombre de la perte de cette Star des réseaux sociaux.

Le 15 juillet, sa femme et ses amis ont organisé ses funérailles à New Jersey, dans l’État de New York, aux États-Unis. Cependant, lorsque la veillée a été diffusée sur les réseaux sociaux, les internautes ont remarqué qu’il y avait un petit nombre de personnes. L’absence d’influenceurs qui se présentaient comme des amis de Bob Lee a choqué le public.

– Publicité-

Malgré le refus de certains parents d’organiser les funérailles de Bob Lee à Divo, son corps a finalement été rapatrié sur place. Dans son village, une veillée funèbre a eu lieu le vendredi 4 août. Son ami et Web-humoriste Le Dougba Leger a publié des images et des vidéos sur la toile à cet effet pour montrer tout le vide lors des funérailles de Bob Lee.

Sur sa page Les Gbê de Stoni, le Web-humoriste ivoirien a exprimé une tristesse profonde. « Les funérailles de Bob Lee se tiennent actuellement à Divo. C’est vraiment triste ».