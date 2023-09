Bonne gouvernance/Audit de la performance : 27 auditeurs de 5 pays en formation à Abidjan

L’Inspecteur général d’État, Ahoua N’Doli Théophile, a ouvert, le 18 septembre 2023 à Abidjan, le séminaire de formation sur les techniques et les outils d’audit de la performance.

La question de l’audit de performance apparait de plus en plus, comme un enjeu majeur et un objectif prioritaire des acteurs des Institutions supérieures de contrôle de l’ordre administratif (Iscoa).

Afin de donner les moyens aux 27 participants à l’atelier d’Abidjan, de vérifier si les activités menées par leur État et leurs différentes structures sont définies, conduites, organisées et réalisées dans des conditions qui respectent les référentiels existants.

C’est la raison pour laquelle, l’Institut de formation du Forum des inspecteurs généraux d’État (IFige) organise, depuis le lundi 18 septembre, un atelier de formation sur le thème : «Techniques et outils de l’audit de performance, normes, cadre méthodologique et mise en œuvre ».

Les auditeurs en provenance de 5 pays membres de l’Ifige, à savoir le Congo Brazzaville, la Côte d’Ivoire, la Guinée (Conakry), la Mauritanie et le Sénégal, prennent part à ce symposium d’Abidjan.

À l’ouverture de ce séminaire, Ahoua N’Doli Théophile a affirmé que l’objectif de cette formation est de permettre au personnel des Iscoa d’apprendre les nouvelles connaissances techniques concernant leur métier.

« La présente formation a pour objectif d’aider ces travailleurs à connaître les nouvelles connaissances techniques directement liées à l’exercice de leur métier », a-t-il fait savoir.

Et d’informer les participants qu’au terme de ce séminaire, qui s’achève le 22 septembre, de maîtriser le concept de la performance, de mieux connaître les objectifs de l’audit de performance, les différentes étapes d’une mission d’audit de performance, les principales techniques et la méthodologie en matière de conduite d’une mission d’audit de performance.

Ce, en lien avec les référentiels, mais, également, la meilleure attitude à avoir dans la conduite de la mission de tels audits et la méthodologie de rédaction du rapport.

Cette formation sera assurée par Farouk Hemici, Prof. à l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne.

Quant à Gomez Niang Pépita, directrice générale de l’Ifige, elle a indiqué que cette formation de haut niveau permettra aux institutions de contrôle de l’ordre administratif d’avoir une approche méthodologique, systématique et pratique qui est conforme aux normes internationales de la pratique professionnelle.