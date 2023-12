Amad Diallo est de retour à l’entraînement collectif avec Manchester United. Le jeune ailier s’est remis de sa grave blessure au genou, survenue en août dernier.

Amad Diallo renoue avec la compétition à un mois de la CAN 2023

Amad Diallo retrouve le groupe professionnel des Diables Rouges à l’entraînement. L’attaquant ivoirien, blessé au genou depuis plusieurs mois s’est remis de blessure. Le jeudi 7 décembre, Manchester United a annoncé le retour à l’entraînement collectif de la pépite ivoirienne.

C’est non seulement une bonne nouvelle pour Manchester United, mais aussi pour les Éléphants de Côte d’Ivoire. Et pour cause, le joueur pourrait retrouver les terrains à près d’un mois du coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2023), prévu du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d’Ivoire.

C’est une arme offensive supplémentaire à la disposition de Jean-Louis Gasset. Reste à savoir si le technicien français voudra convoquer un joueur qui n’a pas disputé les derniers matchs avec la sélection. Pour rappel, Amad Diallo s’est blessé au genou lors de la tournée de pré-saison de Manchester United aux États-Unis en août dernier.

Bonne nouvelle pour Amad Diallo, de retour de blessure à un mois de la CAN 2023