Booba : le rappeur s’en est encore pris à la star des Marseillais Jessica Thivenin

Réputée pour son addiction à la chirurgie esthétique, Jessica Thivenin fait souvent face aux critiques. Cette fois-ci, c’est Booba qui l’a taclé à ce sujet sur Twitter.

Très souvent, Jessica Thivenin fait parler d’elle en raison de son attache à la chirurgie esthétique. En effet, l’ancienne candidate des Marseillais est passée plus d’une fois sous le bistouri.

Au fil du temps, elle a bien changé physiquement. Elle a retouché beaucoup de parties de son corps. Visage, fesses ou encore poitrine, la compagne de Thibault Garcia a presque tout modifié. D’ailleurs, cela semble diviser ses fans.

Certains la trouvent plus belle qu’avant et insistent sur le fait qu’elle fait ce qu’elle veut. À l’inverse, d’autres fans alertent sur les dangers de la chirurgie et le fait qu’elle perde son charme naturel.

Une chose est sûre, Jessica Thivenin n’est plus la même femme qu’à son arrivée dans la télé-réalité. D’ailleurs, il y a peu, son chirurgien a balancé des photos avant/après de la jeune femme. Le résultat est saisissant.

Venue pour gommer les rides de son visage, elle apparaît alors plus que métamorphosée. Elle semble alors ravie par le travail de son chirurgien. Et elle n’hésite pas à le faire savoir.

Mais Jessica Thivenin ne semble jamais rassasiée. En effet, elle enchaîne les opérations afin de se sculpter le physique parfait selon elle. D’ailleurs, elle s’exprime très souvent là-dessus sur ses réseaux.

Elle s’expose donc aux critiques du monde entier. Ainsi, Booba ne l’a pas loupé. Il a republié une vidéo de Jessica Thivenin sur son compte Twitter.

Depuis plusieurs mois, Booba est en guerre ouverte avec le monde de la télé-réalité. Il ne porte pas dans son cœur les influenceurs, loin de là. Ainsi, dès qu’il le peut, il les tacle sans retenue.

Ainsi, Jessica Thivenin a fait les frais du tempérament taquin du rappeur. Sur Twitter, il a partagé une vidéo issue d’une story de l’ancienne candidate de télé.

Dedans, elle apparaît les joues gonflées et a du mal à s’exprimer. «Là, je vous explique, j’ai rendez-vous demain (…) Vous me verrez à la télé dans un état pitoyable», explique-t-elle. Elle donne davantage de détails.

«Demain, je vais faire une IRM, une échographie. J’ai un mal de chien… Tout le menton, il est énorme. L’implant aussi», ajoute Jessica Thivenin. Pour rappel, elle a un implant dans le menton depuis 2018.

De quoi décontenancer de nombreux internautes, dont Booba. «C’est une blague j’espère !», s’est exclamé l’artiste sur son compte Twitter. Encore une fois, il semble ne pas comprendre les raisons d’une telle addiction à la chirurgie.