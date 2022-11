Boris Johnson payé 315.000 euros pour un discours aux États-Unis

L’ancien premier ministre a été fortement rémunéré pour avoir donné une conférence en octobre dernier.L’ancien premier ministre britannique Boris Johnson a perçu quelque 315.000 euros pour un discours qu’il a prononcé en octobre aux États-Unis devant des assureurs, selon le registre dans lequel les députés doivent déclarer leurs revenus.L’actualisation de ce registre publiée jeudi, révèle que Boris Johnson a touché précisément 276.130 livres (314.830 euros) pour ce discours de 30 minutes, suivi de 45 minutes de discussion devant le Conseil des agents et courtiers d’assurance à Colorado Springs.

Des journaux britanniques s’étaient déjà émus en octobre de ce discours grassement payé, mais avaient alors évoqué une rémunération de 150.000 dollars, soit moins de la moitié de ce que l’ex-premier ministre a réellement touché.Boris Johnson a indiqué dans le registre avoir travaillé 8H30 au total, ce qui équivaut à une rémunération horaire de 32.500 livres (37.000 euros). Le transport et le logement lui ont de plus été fournis ainsi qu’à deux membres de son équipe.

Boris Johnson a prononcé ce discours un peu plus d’un mois après son départ de Downing Street, chassé par son gouvernement lassé d’un trop-plein de scandales et de mensonges…. et seulement quelques jours avant de tenter un retour spectaculaire pour remplacer Liz Truss, éphémère première ministre qui a démissionné le 20 octobre. Il a finalement abandonné et Rishi Sunak est devenu premier ministre.L’aide de Rupert Murdoch

Le registre des intérêts financiers des membres du Parlement fournit des informations sur les rémunérations financières des députés ou sur tout avantage qu’ils reçoivent, susceptibles d’être perçus comme influençant leurs actions d’élu au Parlement.

Boris Johnson, qui doit remplir ce registre comme il est toujours député, a également touché l’équivalent de 11.559 livres (13.180 euros) de la part du magnat des médias Rupert Murdoch, pour des frais de transport et d’hébergement pour une réunion dans le Montana aux États-Unis, où ce dernier possède un ranch.

Il apparaît aussi dans le registre que l’ex-premier ministre a été logé, avec sa famille, plusieurs jours en octobre par Lord Anthony Bamford, un homme d’affaires pro-Brexit qui a en partie financé la réception de mariage de Boris et Carrie Johnson dans son manoir de campagne en juillet.

L’aéroport londonien de Gatwick a offert au couple et à leurs deux jeunes enfants son salon de luxe à deux reprises en octobre, pour un montant de 3168 livres (3616 euros).

C’était le cas le 22 octobre, quand Boris Johnson est rentré précipitamment de ses vacances en République dominicaine pour se lancer dans la course à Downing Street.

Avec AFP

