Bouafflé : Un site d’orpaillage illégal démantelé

Basé à Alekran dans le département de Bouaflé, au centre-ouest de la Côte d’Ivoire, un site d’orpaillage clandestin a été démantelé par les forces de l’ordre le 2 avril 2024.

Cette opération qui s’inscrit dans le cadre de la lutte contre l’orpaillage illégal, a permis l’interpellation d’un individu et la saisie de 04 motocyclettes, 08 motopompes, 02 marteaux-piqueurs, 02 groupes électrogènes et d’un tricycle. Les gendarmes ont également procédé à la destruction de 21 concasseurs, 04 motopompes et de plusieurs abris de fortune.

L’opération a été menée par les éléments de l’escadron de Zuénoula et de la brigade de Bouaflé.

Pour rappel, le Conseil national de sécurité (Cns) a décidé le 1er juin 2021 de la création d’un Groupement spécial de répression de l’orpaillage illégal en Côte d’Ivoire.