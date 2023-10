Bouaké : Les élèves de Kouabo reçoivent des kits scolaires

Les parents d’élèves l’Epp Kouabo, village du département de Bouaké, peuvent pousser un ouf de soulagement. Les apprenants de la classe de Cp1 au Cm2 ont reçu le 15 octobre une centaine de kits scolaires pour la rentrée 2023-2024.

Cette cérémonie de remise de kits qui a été bouclée par un palnting d’arbres a été organisée par la Mutuelle de développement de Kouabo, dirigée par Kouassi Kouakou Emile. Selon le président de la Mutuelle, ce don a été possible grâce à la Fondation Petroci Holding et Dr Traoré Mamadou, directeur général de l’Institut national supérieur de la formation sociale (Insfs), parrain de la cérémonie et fils du département. Qui a aussi apporté une contribution significative pour l’action de don. «L’acte que nous venons de poser va dans la droite ligne des recommandations de SEM Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d’Ivoire relativement à la manifestation de la solidarité des uns envers les autres. Cette distribution de kits scolaires vient donc soutenir les parents d’élèves pendant cette rentrée scolaire », a fait savoir le parrain.