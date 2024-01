Bourse 2023 : La Brvm termine l’année avec une belle performance

La Bourse régionale des valeurs mobilières (Brvm), de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa), a présenté le mardi 23 janvier 2024, dans ses locaux à Abidjan-Plateau, le bilan de l’exercice écoulé et les perspectives à venir.

Pour l’année 2023, la Brvm a enregistré une belle performance. Elle enregistre à cet effet, une progression de 7,85 % pour l’indice Brvm 30 ; une progression de 1,47 % pour l’indice Brvm Prestige ; une progression de 5,38 % pour l’indice Brvm Composite ; une capitalisation boursière du marché des actions portée à 7 966,95 milliards de Fcfa (+5,38 %) avec 46 sociétés cotées et une capitalisation du marché obligataire portée à 10 302,27 milliards de (+15,41 %) avec l’admission de 27 lignes obligataires pour un montant de 2 680,19 milliards de Fcfa.

Selon le directeur général de la Brvm, Dr Edoh Kossi Amenounvé, en dépit du contexte macroéconomique caractérisé par une reprise lente et inégale suivant les différentes régions du monde, les Bourses ont connu une année 2023 globalement positive grâce à la conjugaison de plusieurs facteurs. Il s’agit entre autres ; des initiatives des autorités politiques et monétaires en vue d’éloigner le spectre d’une récession économique ; la bonne tenue du commerce international ; la résilience des entreprises ; l’optimisme des investisseurs et la relative amélioration du moral des ménages en lien avec la tendance baissière de la poussée inflationniste.

Par ailleurs, la Brvm a a franchi le cap des 8 000 milliards de FCFA de capitalisation de son marché actions, le 12 septembre 2023 et s’est hissée à la 5e place des bourses africaines, le 20 septembre 2023.

En outre, la Brvm a a poursuivi en 2023, la mise en œuvre de ses différentes actions stratégiques, notamment l’organisation de la 4e édition des Brvm Awards ; célébration de l’excellence sur le Marché Financier régional de l’UEMOA ; la signature d’un MoU entre la Brvm et la Bourse du Luxembourg pour le développement de la finance durable.

En perspective, Dr Edoh Kossi Amenounvé, a indiqué que l’année 2024 est pleine de challenges pour la Brvm en raison de la poursuite de ses efforts pour l’accroissement du nombre de sociétés cotées notamment l’admission des Pme ; une meilleure intervention des investisseurs institutionnels ; le développement de la culture boursière des populations ; l’essor de la finance durable et de la finance islamique.

Il annonce l’ouverture de nouveaux marchés, l’accélération de l’intégration des bourses africaines et une plus forte implémentation de la technologie dans ses activités pour plus de célérité et de sécurité des transactions.

A noter que la Brvm a été créée le 18 décembre 1996 et compte huit pays, membres de l’Uemoa à savoir, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et la Togo.