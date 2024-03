Boxe : l’athlète ivoirien Aymard Guih champion du monde MM

Lors de la soirée organisée par Hexagone MMA en France, le boxeur ivoirien Aymard Guih a brillamment remporté la ceinture de champion du monde MMA dans sa catégorie. Un exploit qui donne une visibilité à l’athlète dans le monde de la boxe.

Aymard Guih décroche la ceinture de Champion du monde MM en France

Après avoir déjà été sacré dans la catégorie des poids moyens, l’athlète Aymard Guih a ajouté une nouvelle distinction en devenant le meilleur combattant en poids welters, en battant l’anglais Walters Gahadza par soumission.

Cette performance exceptionnelle non seulement distingue Aymard Guih dans l’univers de la boxe, mais contribue également à véhiculer une image positive de son pays d’origine. Il a reçu les encouragements et félicitations de la part de ses fans et coachs pour cet exploit dans le monde du sport.

Non seulement il a fait rayonner la Côte d’Ivoire, mais aussi pour sa contribution à l’élévation du statut du MMA sur la scène internationale. En réalité, sa détermination et dont engagement feront certainement inspirés les jeunes talentueux dans le domaine de la boxe pour la relève de demain.