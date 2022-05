Brésil: Lula officialise sa candidature à la présidentielle d’octobre

()

L’ex-président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a annoncé ce samedi 7 mai qu’il allait « retourner au combat » pour briguer un troisième mandat lors de l’élection d’octobre afin de « reconstruire » le pays, après la gestion « irresponsable et criminelle » de Jair Bolsonaro

« Nous sommes tous prêts à travailler non seulement pour la victoire le 2 octobre, mais pour la reconstruction et la transformation du Brésil, qui sera plus difficile que la victoire lors de l’élection » , a annoncé Lula, 76 ans, lors d’un meeting de lancement de sa campagne devant 4 000 partisans, à Sao Paulo

Comments

comments