Bruxelles: Adama Bictogo participe à la réunion du Bureau de l’Assemblée parlementaire

Une réunion du Bureau de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (Apf) s’est ouverte ce vendredi 27 janvier 2024, à Bruxelles, avec la participation de la Côte d’Ivoire.

L’Assemblée nationale ivoirienne est représentée par son président, Adama Bictogo, membre du Bureau, et le député Dah Sansan, délégué Afrique au sein du bureau de l’Apf, indique le communiqué produit à cet effet par la délégation ivoirienne.

La rencontre, à en croire la note d’information, sera consacrée à l’adoption du compte rendu de la réunion du Bureau de Tbilissi du 4 juillet 2023, à l’audition de Mme Caroline St-Hilaire, Administratrice de l’Organisation internationale de la Francophonie (Oif) et à l’examen des modalités de réactions face aux situations politiques dans l’espace francophone. Le débat politique portera sur la « résistance aux ingérences hostiles dans les démocraties francophones ».

Trente-six députés issus de 23 pays de la Francophonie se réuniront les vendredi 26 et samedi 27 janvier 2024, au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Ces députés issus de pays comme le Canada, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la France, Madagascar, la Roumanie, le Togo, le Cambodge, entre autres, ont été conviés par la section Belgique/Communauté française/Wallonie-Bruxelles de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (Apf).

L’Apf, faut-il le rappeler, est une organisation interparlementaire composée de 78 sections regroupées en 4 régions du monde, à savoir l’Afrique, l’Asie-Pacifique, l’Amérique et l’Europe. Celle-ci oeuvre à la promotion de la démocratie, de l’État de droit et des droits de la personne. Elle contribue aussi au rayonnement de la langue française et à la connaissance réciproque des cultures d’expression française.

Organisées sur base régulière, ces réunions de députés sont un lieu de débats, de propositions et d’échanges d’information sur tous les sujets d’intérêt commun à ses membres.