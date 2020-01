Bruxelles rencontre Affi-Gbagbo: le compte rendu

On peut le dire sans risque de se tromper. C’était le pas le plus attendu pour le dégel de l’atmosphère ambiante au sein du Front populaire ivoirien (Fpi). Affi N’guessan et Laurent Gbagbo ont finalement réussi ce pas. Après plusieurs années de tentatives, ça y est. Le président du Fpi et son mentor se sont rencontrés. Rien n’a filtré de leur entretien. A part un communiqué qui annonce que les deux personnalités se sont parlé à Bruxelles le vendredi 03 et le samedi 04 janvier dernier.

Mais, on imagine aisément ce que l’ex-chef de l’Etat et son ancien Premier ministre ont pu se dire. Laurent Gbagbo et Affi N’guessan ont du laver en famille le linge sale. Les deux personnalités ont mis à profit leurs entretiens loin des mouvements de caméras et micros pour aplanir leurs divergences. Cette rencontre augure, à n’en point douter, d’un début de la décrispation au sein de l’ex-parti au pouvoir.

Le Fpi, faut-il le noter, est traversé par une crise profonde entre deux tendances en conflit depuis la fin de règne de son mentor au pouvoir d’Etat. Il s’agit de la tendance dirigée par Pascal Affi N’guessan à qui Laurent Gbagbo avait cédé son parti avant sa chute du pouvoir et de celle conduite par une aile dissidente menée par feu Abou Drahamane Sangaré. Lequel a réussi à drainer avec lui, le fondateur du parti et plusieurs hauts cadres en rupture de banc avec l’ancien Premier ministre natif du Moronou.

Mais, Pascal Affi N’guessan n’a jamais caché sa fidélité à Laurent Gbagbo qu’il a désiré rencontrer depuis des années pour solder ce contentieux et sceller à nouveau l’unité du Fpi. Nul doute que l’actuel député de Bongouanou sous-préfecture et président du Conseil régional du Moronou aura réussi son coup et réserve de grandes surprises dans les jours à venir aussi bien à ses partisans qu’à ses pourfendeurs à la tête de la formation des socialistes en Côte d’Ivoire.

Affi N’guessan, qui a annoncé pour bientôt l’unité retrouvée pour préparer les élections présidentielles de 2020, va-t-il donner la nouvelle à son retour à Abidjan. Au prix de quel sacrifice ? Va-t-il céder le Fpi à Laurent Gbagbo qui a pris les rênes de l’aile Sangaré ? Les jours à venir le diront.

