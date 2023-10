Bundesliga: un joueur suspendu après une publication de soutien à la Palestine

Le club allemand Mayence, évoluant en Bundesliga, a décidé de suspendre Anwar El Ghazi, le footballeur international néerlandais, en raison de sa publication sur les réseaux sociaux exprimant son soutien à la Palestine.

Anwar El Ghazia été écarté par FSV Mayence 05, club allemand évoluant dans la première division allemande. Cette suspension fait suite à sa publication de soutien à la Palestine, en réaction à l’intervention militaire d’Israël. À partir de ce mardi 17 octobre, l’ancien ailier du Losc (2017-2018) est exempté de ses “responsabilités liées à l’entraînement et aux matchs”.

Dans un communiqué, le club déclare: “Cette décision est la conséquence d’une publication désormais supprimée sur les réseaux sociaux qui est apparue dimanche (15 octobre). Dans cette publication, El Ghazi a pris une position inacceptable pour le club sur le conflit en cours dans le Moyen-Orient. Avant de prendre cette décision, le club et le joueur ont profondément discuté”.

“Mayence 05 respecte le fait qu’il y ait des points de vue différents sur ce conflit complexe qui dure depuis des décennies au Moyen-Orient. Cependant, le club prend ses distances avec la publication en question, étant donné qu’elle ne s’aligne pas avec les valeurs du club“, conclut-il.

La publication d’Anwar El Ghazi était un partage d’un texte en anglais qui circule sur les réseaux sociaux depuis les bombardements israéliens sur Gaza après les attaques du Hamas: “Ce n’est pas la guerre. Lorsqu’un camp coupe l’eau, la nourriture et l’électricité à un autre, ce n’est pas la guerre. Lorsqu’un camp dispose d’armes nucléaires, ce n’est pas la guerre. Lorsqu’un camp est financé par des milliards de dollars, ce n’est pas la guerre. Lorsqu’un camp utilise des images d’intelligence artificielle pour diffuser des informations erronées sur un autre camp, ce n’est pas la guerre. Lorsque les médias sociaux censurent le contenu d’un camp et pas celui de l’autre, ce n’est pas la guerre. Il ne s’agit pas d’un conflit ni d’une guerre. Il s’agit d’un génocide et d’une destruction massive, et nous en sommes les témoins en direct“.

Agé de 28 ans, Anwar El Ghazi a rejoint Mayence en septembre, en provenance du PSV Eindhoven. Depuis le début de la saison, il a participé à trois matchs en tant que remplaçant pour le club allemand, qui occupe la position de l’avant-dernier au classement de la Bundesliga après sept journées.