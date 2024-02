Burkina Faso : 124 milliards FCFA mobilisés pour la mobilité

Au Burkina Faso, dans le but d’assurer le bien-être de la population dans plusieurs villes, le gouvernement reste engager. Ainsi, plus 124 milliards FCFA mobilisés pour la mobilité et le développement. Une initiative qui témoigne la détermination du président Ibrahim Traoré pour le développement du pays.

Le gouvernement du Burkina Faso, pour améliorer la mobilité et favoriser le développement de plusieurs villes, notamment Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Kaya, et Ouahigouya, met en place un projet de développement. est question d’un projet doté d’un budget de 124 milliards FCFA, destiné à être mis en œuvre sur une période de 60 mois. En effet, la répartition des fonds ont été effectuée au nom de plusieurs villes.

Il s’agit de Bobo-Dioulasso ( 51 milliards FCFA), Ouahigouya (30 milliards FCFA), Kaya (29 milliards FCFA) et Ouagadougou (14 milliards FCFA). En réalité, l’objectif principal du projet est d’améliorer la mobilité dans ces villes et de stimuler leur développement économique. Ainsi, la mise en œuvre du projet est également censée avoir un impact positif sur la santé publique des habitants.

En outre, le projet est planifié sur une période de 60 mois, ce qui représente cinq ans.Le lancement du projet a eu lieu à Bobo-Dioulasso en présence de plusieurs ministres, dont ceux en charge des Transports, du Commerce, de l’Agriculture, et de la Communication.

Le projet bénéficie également de l’appui de la Banque mondiale. Par ailleurs, le projet ambitieux vise à améliorer l’infrastructure de transport et le développement économique de plusieurs grandes villes au Burkina Faso, avec un accent particulier sur la mobilité, la santé publique, et la stimulation de l’économie locale.