Burkina Faso : Blaise Waongo, nouveau commandant de l’ENASAP installé

Le capitaine Blaise Waongo a été installé en tant que nouveau commandant de l’École nationale des sapeurs-pompiers (ENASAP), succédant ainsi au chef de bataillon Didier Bazongo. La passation de commandement a eu lieu dans les locaux de l’école à Bobo-Dioulasso, sous la présidence du Colonel Daba Naon, commandant de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP).

Burkina Faso Blaise Waongo aux commandes de l’ENASAP

Lors de la cérémonie, le capitaine Blaise Waongo a exprimé sa gratitude envers les dirigeants pour la confiance qu’ils ont placée en lui. En effet, il a souligné la lourdeur des défis qui l’attendent, mais s’est montré confiant quant à sa capacité à les relever. La mission de l’école, « instruire pour sauver », demeure inchangée, avec pour objectif de former des cadres compétents pour la BNSP au service de la nation.

À cet effet, le nouveau commandant a appelé au soutien de tous ses collaborateurs pour réussir sa mission et a rendu hommage à ses prédécesseurs à la tête de l’ENASAP. Le Capitaine Waongo est le 9e commandant de l’école depuis sa création en 1995. Il a été admis au concours de recrutement d’élèves sous-officiers d’actives en 2010 et a suivi une formation de trois ans à l’école militaire inter-armes de Koulikoro au Mali.

Au fil des années, le capitaine Waongo a gravi les échelons, devenant lieutenant en octobre 2015 et capitaine en octobre 2019. Il a occupé divers postes de responsabilité, notamment en tant que commandant de compagnies d’incendie et de secours à Boromo, Koupéla, et Ouahigouya. Sur le plan professionnel, il a suivi de nombreuses formations nationales et internationales.