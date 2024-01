Burkina Faso : bonne nouvelle aux policiers blessés de guerre

Les éléments de la Police nationale du Burkina Faso blessés lors des diverses interventions, peuvent pousser un ouf de soulagement. Un centre de formation et de loisirs a été construit à leur intention par l’association Go Paga. La cérémonie de remise des clés a eu lieu ce vendredi 12 janvier 2024.

Un centre de loisir construit aux policiers du Burkina Faso blessés en guerre

Un centre de formation et de loisirs vient d’être construit aux agents de la Police nationale du Burkina Faso blessés lors de diverses opérations. Il s’agit en effet, d’un bâtiment érigé à l’intérieur du siège du Groupement de la Compagnie républicaine de sécurité – GCRS à la capitale Ouagadougou. Il est composé d’une salle d’entretien et de soutien, un espace de jeux, une cuisine, une salle de formation et d’informatique, une pharmacie, une salle de repos et une bibliothèque.

A la cérémonie officielle de réception du bâtiment, les premiers responsables de la Police nationale Burkina Faso ont exprimé toute leur reconnaissance au donateur pour avoir pensé à eux. Selon eux, ce geste prouve à suffisance que la population se soucie du bien être des forces qui n’ont que pour mission d’assurer leur sécurité.

Ce centre qui se présente comme étant un espace dédié à la guérison, la réhabilitation et à la reconstruction physique et psychologique des blessés dans le rang des éléments de la Police du Burkina Faso, va amener les agents de police à redoubler d’effort dans l’accomplissement de leur mission régalienne.