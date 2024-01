Burkina Faso : décès de l’ex-président du Parlement Arsène Bongnessan YE

L’ancien président de l’Assemblée Nationale du Burkina Faso, le Docteur Arsène Bongnessan YE, est décédé, a annoncé ce mercredi, le gouvernement du pays.

Le Docteur Arsène Bongnessan YE n’est plus

Le gouvernement du Burkina Faso a déclaré avoir appris avec tristesse le décès du Docteur Arsène Bongnessan YE, ancien président de l’Assemblée des députés du Peuple (ADP), le mardi 30 janvier 2024 à Casablanca au Maroc.

Officier, médecin militaire à la retraite, Docteur YE a occupé de nombreuses fonctions ministérielles ainsi que dans la haute administration publique et marqué l’histoire sociopolitique du Burkina Faso au cours de ces quatre dernières décennies.

Dans son communiqué, le gouvernement du Burkina Faso a salué la mémoire d’un homme politique qui a défendu avec conviction les valeurs auxquelles il croyait. Il a rendu hommage à un homme qui a servi son pays et apporté sa contribution à la construction du Burkina Faso.

« Le Gouvernement présente ses sincères condoléances à la famille et aux proches de l’illustre disparu. Que la terre libre et souveraine du Burkina Faso lui soit légère », note le communiqué officiel.

Né le 10 octobre 1957 et mort le 30 janvier 2024, Bognessan Arsène Yé, est un médecin militaire et homme politique burkinabè. Il a été président de l’Assemblée des députés du peuple, devenue l’Assemblée nationale du Burkina Faso de 1992 à 1997.

Il est président du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP) de 1996 à 1999, et ministre d’État de 1997 à 2000. Il est nommé ministre d’État chargé des Relations avec le Parlement et des Réformes politiques en avril 2011.