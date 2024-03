Burkina Faso : des personnes arrêtées pour vol d’engrais

Au Burkina Faso, 18 personnes, dont 10 agents du ministère de l’Agriculture et 8 commerçants, ont été arrêtées par la police judiciaire pour leur implication présumée dans un détournement d’engrais subventionnés par l’État destinés aux producteurs de la région de l’Est.

Burkina Faso – détournement d’engrais : plusieurs personnes épinglées

L’enquête a été initiée suite à des dénonciations. Selon Zakaria Traoré, chef de service régional de la police judiciaire de l’Est, l’opération des détournements impliquait la collecte de cartes d’identité de personnes non liées à l’agriculture, qui étaient ensuite utilisées pour obtenir des engrais subventionnés. Ces intrants agricoles étaient ensuite revendus à un prix plus élevé sur le marché, générant des profits illégaux.

En effet, l’opération de police a abouti à la saisie de 723 sacs d’engrais d’une valeur de plus de 21 millions de FCFA. Le directeur général des productions végétales, Prosper Zemba, a souligné que le système de contrôle mis en place par le ministère de l’Agriculture au Burkina Faso a été crucial pour détecter ces activités frauduleuses. À cet effet, un numéro vert a été mis en place pour recueillir des informations, qui ont ensuite été transmises aux autorités judiciaires.

En outre, il est également noté que le gouvernement burkinabè s’engage dans une initiative agro-pastorale visant à atteindre l’autosuffisance alimentaire et à renforcer la résilience de la population face aux attaques terroristes. Les arrestations dans cette affaire de détournement montre l’importance de garantir l’utilisation correcte des ressources destinées à soutenir l’agriculture et le développement économique dans le pays.