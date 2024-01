Burkina Faso : Dr Kyélem de Tambèla et un ministre décorés

Le Premier ministre de la république du Mali Dr Choguel Maïga a effectué une visite au pays frère et ami du Burkina Faso vendredi 29 décembre 2023. À l’occasion, le chef du gouvernement malien, porteur du message du président Assimi Goïta, a profité pour distinguer son homologue du pays des hommes intègres et un autre ministre.

Deux membres du gouvernement du Burkina Faso ont été décorés par le Chef de l’Etat du Mali, le colonel Assimi Goïta. Porteur du message de son patron, le Premier ministre malien a procédé à la décoration du chef du gouvernement du Burkina Faso, Dr Apollinaire Kyélem de Tambèla et son ministre en charge du commerce suivant les instructions du président de la Transition au Mali.

A cet effet, au nom du président de la Transition du Mali, Assimi Goïta, Dr Apollinaire Kyélem de Tambèla a été élevé au grade d’Officier de l’Ordre national du Mali à titre étranger. Le ministre du commerce du Burkina Faso, Serge Poda, a lui été élevé au grade de Chevalier de l’Ordre national du Mali à titre étranger. Les deux heureux du jour ont reçu leur distinction des mains du Premier ministre malien.

Selon Serge Poda, ministre en charge du commerce au Burkina Faso, ce geste est le signe que les relations de coopération entre les chefs d’État Burkinabé Ibrahim Traoré et Malien Assimi Goïta sont au beau fixe. Il n’a pas manqué d’exprimer sa gratitude au peuple frère du Mali avant de dédier cette distinction à tous les collaborateurs et au burkinabè.