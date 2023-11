Burkina Faso: Ibrahim Traoré restaure de l’ordre dans les marchés

Après les administrations et des services techniques, c’est le tour des marchés au Burkina Faso. Le président Ibrahim Traoré avec son gouvernement veulent restaurer de l’ordre dans les marchés et yaars. Cette initiative a été mise à la vue du public au cours de l’ouverture des Etats généraux des marchés et yaars. Le thème qui a fait l’objet de cet atelier organisé par les membres du gouvernement est: « Gestion et exploitation des infrastructures marchandes au Burkina Faso : état des lieux et perspectives.»

Burkina Faso : Ibrahim Traoré met fin aux désordres dans les marchés

En effet, le but principal de cette initiative dans les marchés et autres, est de mettre fin à la spéculation et de riorienter les commerçants violant aux respects des principes. À en croire le premier ministre, l’ordre dans les marchés, le respect des principes et autres sont des responsabilités qui incombent les autorités municipales et diverses fonctions y afférentes. C’est également une tache du ministère de l’Administration territoriale. Leur rôle est de maintenir l’ordre, la discipline et la gestion des marchés et yaars.

Par ailleurs, Apollinaire Joachim Kyélem de Tambèla, premier ministre de la transition rassure la population que les mesures nécessaires sont prises pour restaurer la paix et la santé dans les marchés au Burkina Faso. De la même manière, il urge de notifier que les Etats généraux ont mis une politique adéquate en place pour le respect strict de ces principes dans les marchés.