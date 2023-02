Burkina Faso: La junte “réquisitionne 200 kg d’or d’une mine canadienne

Les autorités du Burkina Faso, “à titre exceptionnel”, ont décidé de réquisitionner 200 kilogrammes d’or produit par le géant canadien du secteur minier, Endeavor Mining.

Au moins 200 kg d’or, c’est la quantité réquisitionnée par le Burkina Faso, représentant une somme de plus de 11 millions d’euros. Les métaux précieux sont de la Semafo, une filiale du groupe canadien Endeavour Mining. En fait, cette réquisition est un achat. Le gouvernement s’est d’ailleurs engagé à respecter les conditions d’achat d’or sur le marché international pour cette transaction.

Le 14 février, un arrêté signé par le ministre des Mines, Simon-Pierre Boussim, annonçait la «réquisition de l’or produit par la société d’exploitation minière d’or de Semafo Burkina Faso». Cet arrêté stipule que la mesure est “conformément à l’article 16 du code minier”. D’habitude, Endeavour Mining envoie son or en Suisse pour qu’il y soit raffiné. Car les lingots qui sortent des mines burkinabè sont bruts et ne contiennent que 80% d’or.

Le travail consiste à arriver à un produit pur à 99,99%. Les compagnies minières vendent donc généralement leur or à des raffineurs et non à des entités publiques comme des États. Depuis plusieurs années, le Burkina Faso est engagé dans une lutte contre des groupes djihadistes liés à Daesh et Al-Qaïda, dont les attaques sanglantes se sont intensifiées ces dernières semaines.

Comments

comments