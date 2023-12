Burkina Faso : l’armée reprend le contrôle de plusieurs localités du nord

Grâce à l’opération « Tchefari-Lii », Baraboulé et toutes les localités au nord de Djibo jusqu’à la frontière malienne ont été conquises après des affrontements intenses par trois bataillons d’intervention rapide, les unités Cheépard et Phantom, accompagnés d’un commando des Forces spéciales de l’armée et soutenus par des éléments aériens.

Durant ces combats acharnés, plusieurs centaines de terroristes ont été neutralisés. Les Forces d’intervention rapide (BIR) ont saisi des véhicules volés à l’armée ainsi que des réservoirs de carburant pris aux civils, en détruisant d’autres lors des affrontements.

De plus, les Forces Combattantes ont récupéré une importante quantité de matériel de guerre et de bétail au cours de cette opération.