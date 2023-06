Burkina Faso : le gouvernement annonce la levée totale des mesures liées au covid-19

Au vu de la baisse des cas de covid-19 au Burkina Faso, le conseil des ministres a tranché pour la levée des mesures barrières. Cette décision intervient après la multiplication des campagnes de vaccination ayant permis aux autorités sanitaires de réduire considérablement le nombre de cas de covid-19 sur l’ensemble du territoire. Ce qui va permettre de relancer l’activité touristique.

A l’issue d’une campagne intense de vaccination sur l’ensemble du territoire national, le Burkina Faso s’est prononcé le 7 juin 2023 en faveur de la levée des mesures restrictives liées à la propagation de la covid-19. Selon le rapport du conseil des ministres, avec la baisse drastique des cas constatée au cours de la campagne lancée en mars 2023, il n’est plus nécessaire d’imposer des mesures car l’épidémie est sous contrôle.

Le conseil a adopté un rapport relatif à la levée des mesures restrictives prises dans le cadre de la lutte contre la covid-19. Il nous souvient tous qu’un certains nombres de mesures portant restriction=ions des libertés et portant observation d’un certains nombres de mesures obligatoires en matière d’hygiène avaient été prises pour lutter contre la covid-19

Jean Claude Kargougou, Ministre de la Santé et de l’hygiène publique

En plus d’être affectée par la crise sécuritaire et humanitaire depuis 2012, en 2020, l’activité touristique au Burkina Faso a chuté à 23.5% à cause de la pandémie de covid-19. Avec la levée des restrictions covid, le gouvernement entend diversifier l’activité touristique en allégeant les conditions d’entrée et de sortie sur l’ensemble du territoire nationale.

En rapport avec la baisse drastique du nombre des cas et de décès, et du fait que la covid-19 ne constitue plus une urgence de santé publique de portée internationale, il a paru important pour le conseil, d’adopter ce rapport qui va permettre d’alléger les conditions d’entrée et de sortie au niveau du Burkina Faso.

Jean Claude Kargougou, Ministre de la Santé et de l’hygiène publique

Pour rappel, l’interdiction des cérémonies funèbres et funéraires et des cérémonies de baptême et de mariage regroupant plus de 50 personnes, le port du masque obligatoire sur toute l’étendue du territoire, restriction touristique étaient quelques mesures liées à la lutte contre la covid-19 au Burkina Faso.