Burkina Faso: le gouvernement reçoit des dons de 32 569 000 Fcfa

Le ministre en charge de l’économie du Burkina Faso a reçu des dons d’une valeur totale de 32 569 000 FCFA pour le Fonds de soutien patriotique. Ces dons proviennent de différentes sources, telles que des organisations non gouvernementales et des particuliers.

Participer à la reconquête du territoire est la plus grande préoccupation du président Ibrahim Traoré. Pour ce faire, nombreuses initiatives ont été mises place. Ainsi, le sont le ministre en charge de l’Economie a reçu des dons de la part de nombreuses structures au Burkina Faso le mardi 26 décembre 2023 à Ouagadougou.

Au Burkina Faso, environ 32 569 000 Fcfa ont été mobilisés. Une initiative venant de diverses sources. Selon les informations rapportées, la faîtière des promoteurs immobiliers a donné un montant 30 millions de francs FCFA. Ensuite, l’Association pour le développement de la commune de Zeguedeguin a remis un million de francs FCFA.

En plus, l’Association des garagistes professionnels n’est pas resté en marge des faits. Elle contribue à la hauteur d’un million de francs CFA. Quant aux élèves de l’Ecole polytechnique de Ouagadougou et l’Alliance nationale de lutte contre la faim et la malnutrition, respectivement ont participé avec une somme de 369 000 francs FCFA et 200 000 francs FCFA.

L’ensemble des participations tourne autour de 32 569 000 de francs FCFA. Cette somme sera utilisée dans le cadre du Fonds de soutien patriotique, qui vise à soutenir les efforts du gouvernement burkinabé dans la lutte contre toutes formes de terrorisme et à l’effort national.

Par ailleurs, le ministre en charge de l’économie, Aboubacar Nacanabo a exprimé sa gratitude envers les donateurs, soulignant l’importance de la solidarité nationale dans la gestion de cette crise. Il a également promis que les dons seraient utilisés de manière transparente et efficace, dans le respect des principes de bonne gouvernance.