Burkina Faso : l’ordre des géomètres soutient les FDS

L’Ordre des géomètres experts du Burkina Faso a apporté une contribution significative de 10 millions de Francs CFA au Fonds de soutien patriotique (FSP) dans le cadre des efforts de paix. Cette action vise à soutenir les forces de défense et de sécurité ainsi que les volontaires pour la défense de la patrie.

L’initiative de l’Ordre des géomètres experts témoigne de leur engagement pour la paix et la sécurité dans la région, en répondant à l’appel du Président Ibrahim Traoré. La contribution financière servira à fournir des équipements essentiels aux forces de défense et aux volontaires, contribuant ainsi à renforcer leur capacité opérationnelle dans la lutte contre le terrorisme au Sahel.

À en croire Harouna Ouelogo, vice-président du Conseil national de l’ordre des géomètres experts du Burkina Faso (CNOGEB), il sera difficile de payez les armes sans les moyens : « sans les moyens, c’est difficile. Il y a les armes que vous payez, il y a les salaires que vous payez. Et tout cela va contribuer avec nos petits efforts à résoudre ces problèmes .»

À cet effet, il urge de notifier que l’appel à contribution des uns et autres, a permis de collecter une somme significative pour le Fonds de soutien patriotique. Ces fonds contribueront non seulement aux dépenses sociales des volontaires de la défense, mais également à leur dotation en équipement, renforçant ainsi les forces combattantes.

Par ailleurs, cette action reflète la solidarité de la société civile et des institutions envers les forces de sécurité engagées dans la protection du pays contre les menaces terroristes. En dépit, l’implication de l’Ordre des géomètres experts dans des initiatives de paix et de sécurité démontre la diversité des acteurs qui contribuent à la stabilité et à la sécurité nationale.