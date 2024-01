Burkina Faso : plusieurs terroristes éliminés dans une attaque

Au Burkina Faso, les forces de sécurité ont mené une série de frappes intenses ce dimanche 14 janvier 2024 dans la région des trois frontières, une zone fortement infestée par des groupes armés terroristes. Cette opération militaire mise à désengorger trois zones accaparées par des terroristes.

Selon un bilan provisoire, plusieurs dizaines de criminels ont été tués au cours de ces opérations. Ces frappes s’inscrivent dans le cadre des efforts soutenus de l’armée burkinabè pour lutter contre le terrorisme et rétablir la sécurité dans la région. Les autorités continuent à surveiller la situation de près et prendre les mesures nécessaires pour protéger la population et assurer la stabilité du pays.

Aux dernières nouvelles, il urge de retenir que le bilan effectué dans la zone des trois frontières au Burkina Faso est provisoire. Par ailleurs, ces différentes opérations militaires effectuées par l’armée burkinabè démontent clairement leur détermination à lutter efficacement contre le terrorisme dans le pays.