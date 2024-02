Burkina Faso : plusieurs terroristes éliminés par le 10è BIR à la Boucle du Mouhoun

La région de la Boucle du Mouhoun au Burkina Faso a été le lieu d’une longue bataille entre le 10è BIR et les terroristes ce mardi. Une bataille à l’issue de laquelle les forces combattantes ont fini par prendre le dessus.

Les forces combattantes du Burkina Faso ne reculent devant quoi que ce soit. Ainsi, dans les opérations de reconquête des localités, le 10è Bataillon d’intervention rapide – 10è BIR a eu vent de la présence de centaines d’assaillants de la zone de la Boucle du Mouhoun. Une fois l’information confirmée, les vaillants combattants n’ont rien attendu avant de faire irruption dans la zone.

Dans cet affrontement, les assaillants ont engagé un combat frontal en masse, croyant pouvoir prendre le dessus sur les vaillantes forces combattantes. La riposte des éléments du 10è BIR, a été de taille de manière à les désillusionner. Aussi, avec l’aide des vecteurs aériens, l’ennemi a été poursuivi jusqu’à son dernier retranchement pour une pulvérisation. Après avoir pris le dessus, les soldats ont récupéré le matériel encore utilisable retrouvé sur les lieux du combat.

Revenus aux environs de 17 heures pour évaluer l’ampleur des dégâts et récupérer si possible ce qui peut l’être, les terroristes n’ont pas eu la chance de repartir vivant. Ils ont tous été tués par un missile à l’aide de vecteur aérien. Les autorités en profitent pour rassurer le peuple Burkinabè que la lutte pour la libération totale du pays se poursuit avec détermination. Et c’est certainement le Burkina Faso qui en sortira gagnant.