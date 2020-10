Burkina Faso/Présidentielle: 23 candidatures ont été reçues par la CENI

Au total, 23 candidatures ont été reçues par la Commission Electorale Nationale et Indépendante (CENI) au Burkina Faso, pour le compte de la présidentielle du 22 novembre 2020.

La phase du dépôt des dossiers de candidature pour la présidentielle du 22 novembre 2020 au Burkina Faso, lancée par la Commission Electorale Nationale et Indépendante (CENI) le 28 septembre, a pris fin vendredi 02 octobre 2020. Au total, 23 dossiers de candidature ont été reçus par la CENI.

La CENI va entamer mardi 06 octobre 2020, l’examen des dossiers reçus et va procéder à la publication provisoire des candidats retenus le 10 octobre 2020. Notons que trois femmes ont fait acte de candidature pour cette élection présidentielle. Le président sortant, Roch Kaboré, et le chef de file de l’opposition, Zéphrin Diabré, sont aussi dans la course au palais de “Kosyam”.

“Cette candidature s’inscrit dans le cadre de la reconstruction”

Pour Zéphrin Diabré, sa candidature s’inscrit dans le cadre de la reconstruction du Burkina Faso. A l’en croire, la gestion du président en exercice, Roch Kaboré, n’a conduit le pays à bon port et il faut une nouvelle tête qui va redorer le blason et résoudre les problèmes du pays, tels que le terrorisme, etc.. « Cinq ans de gestion du MPP (Mouvement du peuple pour le progrès, parti du président Kaboré), ont conduit le Burkina Faso au bord du chaos. Nous sommes dans l’obligation de le sauver aujourd’hui, car c’est de cela qu’il s’agit », a-t-il déclaré.

