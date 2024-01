Burkina Faso – promotion numérique: «e-bulletin» reçoit le 1er prix

La plateforme digitale « e-bulletin » de la Direction générale du Budget a remporté le 1er prix de l’innovation « PRINNOV/MEFP » décerné par le ministère de l’Economie, des Finances et de la Prospective. Cette plateforme permet aux agents publics d’accéder à leurs bulletins de paie en ligne à tout moment et en tout lieu.

Burkina Faso – promotion digitale : « e-bulletin» remporte le premier prix

La plateforme digitale » e-bulletin » de la Direction générale du Trésor et de la Comptabilité publique a remporté le premier prix dans la catégorie « Création ». En effet, « e-bulletin » encore appelé « Lanaya » permet aux usagers de suivre l’évolution de leur dossier de paiement et d’obtenir des informations détaillées sur le traitement de leur dossier.

D’autres initiatives innovantes ont également été récompensées dans des catégories telles que « Excellence » (innovations déjà mises en œuvre) et « Emergence » (innovations en cours de développement).

En plus, les prix spéciaux ont été décernés à diverses directions générales pour des réalisations spécifiques, telles que la dématérialisation de la revue des marchés publics, la facture électronique certifiée, la mise en œuvre de l’Observatoire nationale de l’économie territoriale, et la contribution à la mise en œuvre des réformes de digitalisation des métiers du ministère. De plus, un trophée d’hommage a été remis symboliquement à deux anciens agents du département.

Par ailleurs, le gouvernement de transition au Burkina Faso mise sur le numérique pour améliorer la performance de l’Administration publique et la gestion des ressources humaines. Ces initiatives visent à moderniser les services gouvernementaux grâce à la numérisation et à encourager l’innovation dans l’administration publique au Burkina Faso.