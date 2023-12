Burkina Faso : révolte populaire après une action de la douane

Au Burkina Faso, une course poursuite entre un douanier et un fraudeur tourne au drame. Une situation qui a causé un mort et des blessés par balle. Toute chose qui a créé une révolte de la population jeudi dernier.

Selon Oméga médias, la scène s’est produite dans la localité de Kombissiri, au sud de Ouagadougou, dans la province du Bazèga. En effet, c’est au moment où un douanier poursuivait un fraudeur qu’un citoyen a été mortellement atteint par les coups de feu de l’agent. D’autres sources du médias burkinabè indiquent que plusieurs personnes ont été blessées lors de cette action.

Cette situation a provoqué la révolte de la population qui s’est dirigée vers le poste de douane situé sur l’axe Kombissiri-Manga. Ce mouvement de la population a causé plusieurs blessés dans le rang des douaniers en service au moment des faits. Dans son élan, la population a également barricadé les grandes voies les plus pratiquées de la localité durant un moment avant de les ouvrir après des négociations.