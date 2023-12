Burkina : Koudougou au théâtre d’un événement culturel

Le gouvernement du Président Ibrahim Traoré mène plusieurs démarches à travers nombreuses activités pour garder d’identité culturelle de la nation. Ainsi, la ville de Koudougou a été le théâtre d’une cérémonie culturelle significative: 28ᵉ Nuits Atypiques de Koudougou au Burkina Faso.

Nuits Atypiques de Koudougou au Burkina : vers la valorisation de la culture bukinabè

En effet, le Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Jean Emmanuel Ouédraogo a présidé à la 28ᵉ Nuits Atypiques de Koudougou (NAK) au Burkina Faso. Une cérémonie visant à dévoiler les différentes performances des artistes à travers des musiques modernes et traditionnelles. À l’occasion, cette soirée de la 28ᵉ Nuits Atypiques de Koudougou était alimentée par plusieurs événements dont la remise des prix aux meilleurs artistes après leurs différentes prestations et bien d’autres.

En outre, cette soirée a été marquée par la présence de nombreuses personnalités publiques dont le ministre en charge de la Fonction Publique, Bassolma Bazié. Ainsi , il a profité de l’occasion pour saluer la bravoure du président Ibrahim Traoré pour son engagement à valoriser la culture bukinabè. Par ailleurs, cette initiative émanant des autorités vise à promouvoir et garder l’identité de la nation.